Amiga de Mayte se va de tarro y cuenta la principal razón de su término con Alexis 13 septiembre

Por estos días Mayte Rodríguez y tras su término con Alexis Sánchez, decidió agarrar sus pilchas y escaparse unos días a Pichilemu para despejarse de lo que ha pasado el último tiempo junto a sus amigos.

Precisamente hasta allá llegó el programa Intrusos, quien conversó con una de las mejores amigas de la chiquilla, quien se fue de tarro sobre la principal razón que la llevó a dar por finalizada su relación con el Niño Maravilla.

“Han inventado mil cosas y es tan simple, fue la distancia. No se pudo no más… Al final las cosas no funcionaron, pero terminaron en super buena onda. A ella le está yendo increíble y a él también, entonces no se pudo ir al otro lado del mundo”, dijo.

Por otro lado, cuando se le preguntó acerca de los rumores de infidelidad, asegura que no hubo y que: “Tuvieron una relación súper normal, ella siempre me hablaba de él y me contaba puras cosas buenas”.