Mayte habla por primera de cómo Alexis le encendió la llama 14 agosto

De que la relación entre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez va viento en popa no es un secreto para nadie. Eso bien lo saben los fans, los familiares y los amigos de los tortolitos. Por eso, la hija de Carolina Arregui ha decidido hablar y abrir su corazón a la Revista Cosas.

Fue en algunas páginas que la actriz contó que al futbolista nacional lo conoció en un asado de amigos en común y que desde el primer momento se llevaron bien. “Fue una sorpresa para mí conocerlo y que nos gustáramos”, dijo.

Al mismo tiempo, agregó que lo que más le atrajo del tocopillano fue su sentido del humor y que “es una linda persona, luchadora y perseverante. Y bueno, luego, con el tiempo nos empezamos a gustar cada vez más hasta que nos enamoramos”.

(También te puede interesar: Alexis Sánchez busca a brocacochi que lo represente en su nueva película)

Y como varios seguidores quieren saber si el rumor de un posible casorio que comenzó a dar vuelta hace algunas semanas es cierto, aseguró que no está en sus planes por ahora y que no es necesario el matrimonio para formar una familia, pero “sí los hijos o una pareja establecida. Es linda la fiesta y la ceremonia, pero no es parte de mis planes aún y estoy feliz así”.