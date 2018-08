Kathy Orellana en picada contra Coté Quintanilla: “Me carga” 29 agosto

Hace algunas semanas les contamos que María Jimena Pereyra y Karen Bejarano se fueron de tarro y contaron en algunos programas por qué María José Quintanilla no es de su agrado -revisa los detalles-.

A ellas se unió recientemente Kathy Orellana, ex compañera de programa de la cantante, quien aseguró a La Noche Es Nuestra que la panelista de Mucho Gusto no es santo de su devoción. Todo esto, porque “la Quintanilla siempre fue aparte del grupo, su familia la agrandó, era especial, en el canal era otro sueldo, todo a su alrededor era para levantarla”, recordó de la época Rojo, Fama Contrafama.

Además, reconoció que la chiquilla se cree el cuento y por eso no la la sigue: “No soy muy fanática de ella, me pesa un poco en televisión, me carga, cuando la veo, la cambio… Es una cuestión de afinidad”.

¡Uhh!