Pasapalabra: Cata Palacios se convierte en meme luego de su participación 29 agosto

El reciente martes se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra, programa de Chilevisión que la está rompiendo en rating y que después de cada capítulo deja la grande en redes sociales.

Esta vez, los comentarios, las burlas y las críticas se enfocaron en Catalina Palacios, ex conductora de Yingo que no logró convencer a los televidentes con su look y su desempeño en el estelar que conduce Julián Elfenbein.

Por eso, los más pesados de Twitter no dudaron en hacerla pebre con un sinfín de memes que se burlaban de su pelo y la comparaban con Annabelle y la Novia de Chucky.

¡Pucha que son pesados!

La Cata Palacios es de esas minas que dan ganas de cachetear. Siendo tan linda se viste y peina tan mal!!! #PasapalabraCHV pic.twitter.com/vXVssEbMoc — Karina Briceño (@karibric) 29 de agosto de 2018