Iván Cabrera no da más de amor por su hija 22 agosto

Una hermosa declaración de amor hizo Iván Cabrera a través de su cuenta de Instagram para su hija Giulianna, quien llegó hace cinco años para tenerlo con un babero día a día y alegrar su vida, como él mismo lo ha dicho en más de una ocasión.

Y como el ex chico Rojo quiere seguir gritando a los cuatro vientos que lo que más ama es a su pequeña, decidió dedicarle emotivas palabras: “Hija amada, Pitagoras no sería capaz de calcular todo lo que te amo. Einstein no desifraria el hecho que por ti haría todo en un mismo momento para tu felicidad”.

Como era de esperarse, en cosa de minutos comenzó a recibir un sinfín de comentarios, entre ellos, la gran mayoría destacaba que la niña es idéntica a él.