Belenaza dedica emotivo mensaje de amor a Toto 13 agosto

Cinco años de relación llevan Belén Mora y Francisco Toto Acuña, pareja que se hizo conocida por un sinfín de rutinas de humor en Morandé con Compañía, programa que los ha llevado a ser muy queridos por miles de personas que le demuestran el cariño día a día a través de redes sociales.

Fue a todos ellos, que la comediante decidió compartirles un mensaje de amor dedicado a su pareja, para agradecerle lo que ha hecho por ella durante este tiempo y por mantenerse a su lado : “Me haz hecho apreciar mi entorno, me enseñas cada vez que puedes de árboles, de música y me piden que te enseñe lo que sé”, escribió en su cuenta de Instagram.

Para más tarde continuar diciendo que: “Te amo, y tal como dijiste soy una regalona, pero si supieras que nunca fui regalona hasta que llegaste tú”.

¡Aww!