Ex Calle 7 habla de su vida lejos de la tv y de su enfermedad 13 agosto

Hace dos años Alain Soulat volvió de Paraguay, país donde animó la versión extranjera de Calle 7 para quedarse en Chilito y cerca de su familia, luego de que fuera diagnosticado de Esclerosis Múltiple, enfermedad que hoy lo tiene alejado de la televisión y que hizo que no lo llamaran más para conducir.

Hoy, se encuentra en su natal Arauco, lugar donde junto a su mamá están a cargo de una hostal familiar: “Decidimos invertir la poca plata que gané en televisión en mi tierra”, dijo a La Cuarta. Y es que luego de vivir momentos difíciles, el chiquillo debió reinventarse y dar rápidamente vuelta la página.

(También te puede interesar: Karen Bejarano se va de tarro y habla de la ex Calle 7 que le hizo ojito a su marido)

Sobre su enfermedad al sistema inmunológico que degrada la cubierta protectora de los nervios, reconoce que “no da señales de que me vaya a tumbar. Pero también está dentro de lo posible, en un momento voy a caer, pero quiero que me encuentre psicológicamente fuerte, no quiero pasar por la etapa depre de no querer pelear, quiero seguir combatiéndola, así me ha resultado. Si me dijeran que tomar pichí es la cura para esto, lo haré toda mi vida. Quiero vivir, pasarlo bien, me reinventé y doy gracias de lo que me enseñó la tele y esta enfermedad”.

¡Mucho ánimo y éxito para él!