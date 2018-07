Steffi Méndez deja la escoba con fotos de desnudo artístico 10 julio

Steffi Méndez, a pesar de ser hija de Dj Méndez, ha hecho una interesante carrera en nuestro país por sí sola. Y es que la chiquilla ha sido parte de exitosas teleseries como Pobre Gallo o Tranquilo Papá, ha actuado en obras de teatro e incluso en el cine.

Sin embargo, ahora decidió sorprenderlos a todos con una nueva faceta: ser modelo fotográfica, ya que deslumbró a sus casi novecientos mil seguidores cuando compartió imágenes de un desnudo artístico que realizó en un estudio profesional.

“Tengo que reconocer que no fue fácil subir estas fotos, no les daré el típico testamento de estar contentos con sus cuerpos, me imagino que la mayoría sabe que es importante quererse y aceptar sobretodo cuando son más voces las que les dicen amarse, esto es evidente. Yo me quiero tal cual como soy”, escribió.

Luego de eso, la chiquilla recibió miles de comentarios cariñosos y de buena onda.