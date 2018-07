Foto de anciano mirando el mar con retrato de su esposa fallecida conmueve en redes sociales 10 julio

Todo lo que sea cientos de veces comentado o miles de veces compartido, comúnmente se vuelve viral en redes sociales. Así ha pasado durante las últimas horas con una emotiva imagen que muestra a un anciano mirando el mar con una foto de su esposa fallecida en un portaretratos.

A Giorgio Moffa, dueño de un restaurante ubicado en Puerto de Gaeta en Italia, le llamaba mucho la atención ver todas las semanas esta escena. Por eso, hace algunos días decidió retratar el momento en una foto que se viralizó rápidamente por redes sociales.

“La verdad es que no conozco a esta maravillosa persona. Sólo sé que su amor era definitivamente grande. Lo vi llorar. Pienso que gente como él ya no existe. Te envío un abrazo muy fuerte, querido amigo, eres un gran hombre”, escribió junto a la publicación. Además, confesó que la curiosidad hizo que se acercara al señor de unos setenta años, quien le contó que todos los días hacía eso, como “símbolo de un amor que no termina”.

¡Nos entró una basurita al ojo!