¡Nueva víctima! Filtran video hot de Nelson Mauri 23 julio

Hace algunos días Patricio Laguna y su ex esposa Yanina Halabi fueron víctimas de la filtración de un video íntimo -revisa los detalles-. Y esta vez, las redes sociales cobraron una nueva víctima.

Se trata de Nelson Mauricio Pacheco, quien tras enterarse de la situación escribió en sus redes sociales que: “Aunque te intenten perjudicar… No cambies tu esencia. Sonríe, disfruta, vive, atrévete, no dejes de hacer, sueña, busca y ama. Abrazos para todos hoy y mucho wiiiii y yeah. Feliz sábado gatas”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el ex chico Rojo se picó y le respondió a algunos seguidores que cuestionaron las imágenes, asegurando que no lo había grabado con el fin de ganar platita, porque si fuera así “hago películas porno y gano más”.

Cabe mencionar que más tarde, un amigo del bailarín salió al paso a través de Twitter, para decir que le habían robado el celular donde estaban las imágenes.