Karen Bejarano se va de tarro y habla de la ex Calle 7 que le hizo ojito a su marido 25 julio

Como es de costumbre, hoy los panelistas del Muy Buenos Días conversaron de variados temas al aire, que sacaron más de un trapito al sol, sobre todo luego de que Karen Bejarano contara una papita que pocos sabían.

Resulta que hace un tiempo, una ex calle 7 se le declaró a su marido Juan Pedro Verdier, lo que hizo despertar los celos de la cantante nacional. Se trata de Tamara Primus, uruguaya que se topó con el chiquillo en el extinto programa entre el 2009 y el 2010.

“Nosotros teníamos ensayos después del programa, entonces en un momento ella se llevó a Juan Pedro para un lado”, dijo. Rato más tarde, él llegó con el libro “El Arte de Amar” en manos, por lo que la dueña de “Viva la Noche” le preguntó de quién era, “Me lo trajo Tamara de Uruguay”, respondió él. “Pasaron los años y ella había desaparecido de mi brújula y un día con Juan Pedro nos pusimos a tomar una cervecita en la casa y empezamos a conversar de cosas del pasado y ahí le digo ‘¿En Calle 7 te joteó alguien?'”, agregó.

Y ahí vino la respuesta que la chiquilla no imaginaba, ya que JP le confesó que alguna vez le gustó a su compatriota. “Se lo había dicho el día que le regaló el libro. Me dio tanta rabia que me lo contara después, porque no podía hacer nada. Yo hice desaparecer el libro a los dos días que se lo habían regalado. Cualquiera que hubiese estado en mi situación, te lo firmo que hubiese hecho lo mismo que yo”, concluyó.

