Karen Bejarano rechazó coqueta invitación de conocido cantante colombiano 20 julio

Hace algunos días, Karen Bejarano hizo una confesión nunca antes hecha a sus compañeros de matinal, quienes atentos escucharon la historia del día en el que la chiquilla rechazó una coqueta invitación por parte de un cantante colombiano.

El recuerdo nos remonta a sus dieciocho años, cuando la ex chica Mekano, quien en ese momento se lucía como cantante se encontraba en el Estadio Nacional para cerrar la Teletón, cuando el representante de Juanes la invitó a conocerlo. “Me dicen: ‘oye, tú eres del mismo sello de Juanes, queremos que se conozcan, para la hermandad Chile-Colombia’. ‘Ay sí, yo le he dedicado tantas canciones a Juan Pedro. Por supuesto’”, respondió.

La cosa, es que la chiquilla fue hasta el camarín del cantante, lo saludó y le dijo que algún día podrían hacer un dúo. Y cuando se iba devolviendo hasta su lugar aún emocionada, “atrás mío sale su representante y me empieza a hablar, como colombiano… No. Como cubano. Y me dice ‘ay, parcerita, Juanes ha quedado encantado con usted, le gustaría mucho conocerla más’…Yo pensé en ese minuto como artista… Yo voy y le digo ‘ah, ya. Quiere que cantemos juntos’. ‘Ay, no parcera, no está entendiendo usted. Lo que pasa es que a él le gustaría salir con usted después del show. Que salgan y se conozcan’. Y ahí yo me paré y le dije ‘¡qué cree usted que soy yo!’. ‘¡Cómo se le ocurre!’”.

Antes las risas de sus compañeros, Chiqui Aguayo le preguntó por qué lo había rechazado, y ella respondió fuerte y claro que “estaba enamorada y respeto a mi pareja”.