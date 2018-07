Carmen Gloria Arroyo se va de tarro y habla de su lado más celoso 20 julio

Probablemente hombres y mujeres no celosos hay muy pocos, porque cuando se ama, casi siempre hay una escena o un comportamiento que provoca uno que otro celo hacia la pareja.

Y al parecer nadie se salva, así lo hizo saber Carmen Gloria Arroyo, cuando estuvo de invitada en el programa de TVN, “Llegó tu hora”, donde contó que cuando algo le molesta y le provoca celos, se pone seria la cosa.

“Vas a una comida y pillas a tu pareja, Bernando, coqueteando con otra mujer”, le planteó Nicolás Larraín en un escenario ficticio. “Me he parado y me he ido. Eso hago”, respondió ella. Más tarde, agregó que “me dan los monos y me voy… Una vez ya me fui”. Fue ahí que Consuelo Saavedra le plantea “¿Lo retaste en la casa?”, a lo que ella aseguró: “¿Cómo lo voy a retar? Le hice un escándalo. Sí, obviamente que fue una larga conversación”.