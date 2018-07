Cantante cuenta la firme de su renuncia a Rojo, el Color del Talento 27 julio

“Les quiero decir que aunque fue una decisión difícil de tomar, he decidido que lo mejor para mi es seguir haciendo mi música fuera de Rojo, haciendo lo que yo amo sin restricciones”, escribió Paloma Castillo en su cuenta de Instagram para anunciar su renuncia a Rojo, el Color del Talento.

Resulta que la chiquilla, sorpresivamente decidió dar un paso al lado y le pidió a la gente que la ha apoyado hasta ahora, lo siga haciendo. Y aunque el en programa de TVN aseguraron que desde un comienzo le brindaron lo que necesitaba, ella no dijo exactamente lo mismo a Las Últimas Noticias.

“El ambiente me hacía sentir incómoda. No había compañerismo y no solo conmigo”, asegurando que sentía mala onda por parte de algunos compañeros y confesando además, que no la dejaban brillar con la música que ella elegía.

De hecho, tan chata quedó Paloma, que ni siquiera quiso despedirse en pantalla.

¡Éxito para ella!