Cathy Barriga responde a las críticas por uso abusivo de su imagen 29 junio

Hace algunas horas les contamos que la Contraloría General de la República pidió estrictamente a la Municipalidad de Maipú que disminuya el “uso abusivo” de imágenes con su alcaldesa Cathy Barriga para promocionar actividades recreativas en Maipú -revisa los detalles acá-.

Y esto no le cayó para nada bien a la ex Chica Mekano, quien usó su cuenta de Instagram para hacer los descargos correspondientes, pidiendo que dejen de colgarse de ella para ganar popularidad, porque ella ya no forma parte de la televisión y merece respeto por ser mujer y alcaldesa.

Además, les recomendó a todos quienes la han criticado que: “Empiecen a trabajar para hacerse conocidos”.

Una publicación compartida por Cathy Barriga (@cathy_barriga) el 28 de Jun de 2018 a las 6:04 PDT