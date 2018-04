“Se Busca #PapitoCorazónKikeAcuña”: Roxana Muñoz funa públicamente al fútbolista 17 abril

Hace algunos días nos enterábamos de que Jorge Kike Acuña, había retomado las clases porque sueña con convertirse en Dirigente Técnico -revisa aquí los detalles-. Sin embargo, hoy el futbolista está en boca de todos y no precisamente por algo bueno.

Y es que su ex esposa Roxana Muñoz usó redes sociales para funarlo públicamente, ya que al parecer no ha sido responsable económica y afectivamente con Tiara, su hija de cinco años.

“Se Busca #PapitoCorazónKikeAcuña”, escribió la modelo junto a varias imágenes que tienen como protagonista al ex jugador de Unión San Felipe. Y aunque no entregó mayores detalles, dejó en evidencia que no ha sido el papá más preocupado de todos.

Como era de esperarse, comenzaron a aparecer cientos de comentarios que aplaudían su valentía de hacer público algo tan delicado como esto.