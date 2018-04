“Me preocupaba del Messenger y Whatsapp nomás”: Kike Acuña volvió a clases y sufre con la computación 11 abril

Jorge “Kike” Acuña hace un año que dejó de ser futbolista profesional,tras pasar por equipos como Universidad Católica, Ñublense, Cobresal, entre otros. Y aunque decidió alejarse de la pelota, no lo hizo del todo.

Hace un mes que el ex San Felipe está estudiando para convertirse en director técnico y al parecer no le ha ido muy bien como pensaba: “Soy un desastre. Nunca pesqué un computador, me preocupaba del Messenger nomás y del Whatsapp en el celu”, dijo a La Cuarta.

Y por haber sido jugador de fútbol, el chiquillo se ha visto beneficiado con algunas cosas, entre ellas ir a clases solo los lunes de 8:00 a 20:00 horas, en donde “hemos visto contenidos básicos, como base, dribling, lanzar la pelota con las manos, motricidad y calentamiento previo”, señaló.

Al mismo tiempo, agregó que entre sus ramos favoritos se encuentran acondicionamiento físico, iniciador de fútbol, laboratorio y expresión oral y escrita. Este último de hecho, reconoce le ayuda a relacionarse con los demás y a hablar bien.

Así entonces Acuña asegura que su sueño es dirigir a la Universidad Católica, porque “le prometí a mi padre que estaría en la Católica, ya que no pude volver como futbolista, espero hacerlo como técnico”, finaliza.