Se aburrieron de “Despacito” y lo sacaron de Youtube durante varias horas

“Despacito”, es la canción más escuchada de la historia con cinco mil millones de reproducciones en Youtube, situación que ha hecho que Luis Fonsi y Daddy Yankee continúen recibiendo galardones en reconocimiento y que su música se haya expandido a países que jamás lo habrían imaginado.

Pero a un año y poco más de su estreno, definitivamente la canción tiene algunos detractores, personas que ya no pueden seguir escuchándola o simplemente no quieren que siga sonando. Razón que habría llevado a un grupo de hackers a sacar el video de Youtube, de donde estuvo varias horas sin aparecer.

Pero luego de que se diera a conocer la información a través de Twitter, la plataforma solucionó el problema y así podamos seguir cantando y bailando con “Despacito”.

No No 😮 Hey @LuisFonsi @daddy_yankee, a hacker just deleted your Despacito song from YouTube. pic.twitter.com/0YPzizRGVc

— The Hacker News (@TheHackersNews) 10 de abril de 2018