¿Por qué se casan los chilenos? Estudio revela las principales razones 10 abril

Que nos deja el tren, que nos vamos a quedar solos y/o que tenemos que formar familia, son algunas de las frases que constantemente escuchamos de nuestro entorno cuando la edad y el tiempo avanzan y no nos casamos.

Basándose en las razones para casarse y no hacerlo, la ONG Activa realizó un estudio que dejó en evidencia que entre octubre del 2015 y diciembre del 2017 los chilenos se casaron por motivos similares, entre ellos un 12% por presión familiar o social, o por el simple deseo de hacer feliz a otro.

Por otro lado, arrojó que en promedio las mujeres se casan a los 32 años, mientras que los hombres a los 35.

Sobre lo anterior, Gloria Requena, directora de la ONG Activa, señala que “me preguntan tanto que al final decimos ya casemos”, son algunas de las respuestas que destacaron en el estudio realizado. Agregando que: “Hoy el matrimonio no está siendo el catalizador de la formalización de las relaciones de pareja. Si bien sigue teniendo un rol hegemónico, se observa una baja medianamente estabilizada”.

Así entonces, según los resultados de la investigación las principales razones para casarse son:

– Consolidar la relación en un 36%.

– Tener hijos en un 20%.

– Proyecto de vida en un 15%.

– Hacer feliz al otro en un 14%.

– Presión social o familiar en un 12%.

– Otros en un3%

Razones para no casarse:

– Carrera profesional en un 19%.

– Querer disfrutar más la soltería en un 15%.

– Proyección estudios en un 12%.

– No estar madura la relación en un 12%.

– Situación económica en un 9%.

– No estar enamorado en un 8%.

– No estimarlo necesario todavía en un 8%.

– No estar en los planes de la pareja en un 7%.

– Vínculo matrimonial no resuelto en un 4%.

– Dificultad para deshacer vínculo en un 3%.

– Otros en un 3%.