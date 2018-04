Polo Ramírez confiesa que sufrió acoso callejero por un hombre 19 abril

Hace algunos días te contamos la nueva medida que tomaron las autoridades de Recoleta con el fin de poner término al acoso callejero -revisa los detalles aquí-. A raíz de eso, en muchos programas de la televisión nacional abordaron este tema.

Fue en el matinal “Bienvenidos”, donde el problema fue tratado bien de cerca, ya que uno de los panelistas contó su experiencia. Polo Ramírez, señaló que fue víctima de este mal comportamiento por un hombre cuando tenía 18 años.

La situación se dio por parte de una persona de al menos treinta años y él estaba en época universitaria. Fue en pleno barrio Lastarria donde un hombre “se me acerca, comienza a caminar al lado mío y me empieza a hablar muy cerca. ‘Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ir a tomar algo? ¿salir conmigo?’ Pero era de forma muy lasciva, eso fue lo desagradable”, reconoció.

Todo esto, hizo que Polo se sienta consciente de lo que viven día a día diversas personas en las calles: “Yo me sentí muy mal. Ahora que lo recuerdo tomo conciencia de la situación de muchas mujeres que se sienten culpables cuando son víctimas de algo. Y eso que esto que me pasó a mi es mínimo. Lo único que quería era fondearme, llegar a mi casa y esconderme. Mi sensación era que yo no merecía esto. ¿Por qué me pasó a mi? Yo como que lo archivé, porque no me pasó nada, pero la sensación que tuve fue muy podrida”, agregó.

Así mismo, señaló que demoró mucho tiempo en contárselo a sus papás, pero sí lo hizo rápido con su hermano, quien lo consoló y aconsejó.