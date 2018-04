“Perdona Nuestros Pecados”: Revisa los mejores memes que dejó el tercer capítulo de la segunda temporada

No cabe duda que uno de los temas más comentados actualmente en la prensa nacional y en redes sociales, es todo lo que pasa en la exitosa teleserie de Mega “Perdona Nuestros Pecados”, que prácticamente tiene el apoyo y el rating de gran parte de los chilenos.

Y luego de una triunfante primera temporada, la producción no podía dejar sin segunda parte a los televidentes, quienes desde el pasado lunes han sido testigos de lo nuevo. Por eso, han manifestado a través de Twitter sus opiniones sobre lo que ha pasado hasta ahora.

De hecho, los memes son los primeros en tomarse redes sociales cuando los usuarios quieren expresar lo que piensan, como pasó con el tercer capítulo emitido este miércoles. Entre ellos, las principales protagonistas fueron Bárbara y Mechita.

¡Mira!

Chiquillos, les vuelvo a repetir que no se preocupen porque no hay riesgo de tsunami; insisto: No hay riesgo de Tsunami #LaHermanaDeJulieta pic.twitter.com/u3Shz7UO90

— Sergio (@super_ello) 19 de abril de 2018