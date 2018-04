Luli denuncia acto degenerado de un hombre en plena calle 11 abril

Nicole Moreno, la queridísima Luli constantemente comparte con sus miles de seguidores a través de su cuenta de Instagram la situaciones agradables y desagradables que vive día a día.

Así lo hizo hace algunas horas a través de un video, donde advirtió a sus seguidoras mujeres tener cuidado con los depravados, luego de una situación que vivió cuando iba en su auto.

“Estoy completamente enojada… Iba pasando por Apoquindo con Tomás Moro y en toda la esquina un tipo me muestra todas sus partes íntimas. Esto no puede ser. Me faltó el respeto y fue un degenerado”, dijo.

Además, le pidió a la gente que pase por este tipo de situaciones realizar las denuncias pertinentes, tal como lo hizo ella luego de llamar a Carabineros para que el involucrado fuera detenido.