Coté López se cansó y habla de sus operaciones en redes sociales 17 abril

Para muchas personas María José López es una de las mujeres más guapas de la farándula nacional, pero aunque la modelo vive alejada de las cámaras y las polémicas hace mucho tiempo, el más de millón de seguidores que tiene en Instagram, tiene constantemente los ojos bien puestos en ella.

En la red social día a día le escriben mensajes de apoyo y la llenan de preguntas, entre ellas la que más destaca es si se ha operado nuevamente. Y por eso, la misma Coté salió a responderle a todas las curiosas y curiosos que ya la tienen media aburrida con tanta inquietud. “¿Saben? cansa leer ¿Qué te hiciste? TOOODOS los días”, escribió.

“Nunca he tenido problemas en contar que me operé la nariz a los 19 y no me gustó, y la volví a operar hace poco para dejarla recta como la tenía antes. A los 18 me pusieron un relleno en la boca que debió irse después de 6 meses”, agregó.

Así entonces, la feliz esposa del Mago Jímenez -con quien tiene cuatro hijos-, abrió su corazón y contó care palo lo que se ha hecho. “Mi gente, para que no se estresen preguntándome en cada foto qué me hice, les contaré si algún día me hiciera algo… ¿Tamos?”, finalizó.

¡Bien Coté!