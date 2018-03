¿Reconciliación? Cristóbal Álvarez y Ángela Duarte fueron vistos juntos en Viña 1 marzo

A mediados de febrero, los ex participantes de “Doble Tentación”, Cristóbal Álvarez y Ángela Duarte, protagonizaron un duro intercambio de mensajes a través de redes sociales.

El problema surgió cuando la estudiante de enfermería publicó un mensaje que molestó a su ex pololo: “Porque el tiempo me ha dado la razón y en mi eterno silencio he aprendido a contemplar más los hechos que las palabras y el victimismo. Mi soledad es solo un espacio de amor enorme que se expande para vaciar y dejar atrás lo más doloroso…”.

Esto provocó que Cristóbal le respondiera con ácidos comentarios: “¡¿Me estás hue******?¡ Me tienes bloqueado de todo y te haces la que vivió un luto. Te pasas saliendo y no se te ve para nada mal. Si quiero salir con alguien es tema mío, seguro tú no lo has hecho”.

En aquella ocasión, la ex chica reality le contó al programa Intrusos que borró el mensaje porque se “desubicó”, ya que no era el momento, debido a que Álvarez está iniciando una nueva relación.

Pero ahora, el mismo espacio de farándula dio a conocer algunas fotos donde aparecen los ex chicos reality caminando juntos por Viña, y luego dando una vuelta por el Mall Marina. Las imágenes corresponden a la semana pasada, cuando se llevaba a cabo el Festival de Viña 2018.