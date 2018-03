Pequeño desubicado: Niño pidió que ayuda para lavar sus manos a hombre que estaba “un poco ocupado” en baño público 30 marzo

El joven sorprendido grabó el incómodo momento y lo compartió por redes sociales.

Cuando se va al baño, se espera la mayor tranquilidad posible para… lo que usted sabe qué se va a hacer al baño. Todo lo contrario le ocurrió a un joven en un baño de un restaurant.

Andrew estaba tranquilo en uno de los cubículos del baño del restaurante Chick-fil-A cuando un niño se asomó debajo de su puerta y comienza a hablarle, preguntándole su nombre.

El pequeño inquieto no se detuvo ahí y se arrastró debajo de la puerta, se metió al cubículo y explicó su problema al incómodo joven: “Quiero a alguien que me tome en brazos y me ayude a lavarme las manos”, le dijo a Andrew, según consigna el medio inglés The Sun.

Andrew riendo le dijo: “Creo que tu mamá está afuera”. El niño al darse cuenta que no lo podía ayudar, salió del cubículo por la puerta. “¡No, no, no!”, exclamó Andrew, pero el pequeño ya había sacado el seguro. “Bueno, está bien, pero ¿puedes dejar la puerta cerrada por fuera?”, a lo que el niño le responde:“Tienes que ponerle el seguro”.