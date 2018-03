Luis Mateucci responde a las revelaciones íntimas de Oriana Marzoli 7 marzo

Los ex participantes de “Doble Tentación” son los protagonistas de una polémica que comenzó cuando la venezolana destrozó en la televisión a su ex pareja.

En una entrevista con el programa Sábado Deluxe, la ex chica reality dijo que el argentino tenía problemas sexuales, por lo que Mateucci no se quedó callado y respondió con dureza a la modelo.

“Está despechada. Lo que hizo fue por despecho total. No es más que una niñata que está dolida y busca una tontería para hacerme quedar mal”, comentó.

“Me dio pena, es una lástima verla así. Todo el escenario riéndose de ella. Quedó como una tonta”, agregó en conversación con Cotilleo.

Respecto a las supuestas intimidades dichas por Marzoli, Luis señaló: “No reveló intimidades, por eso me duele. Son inventos. Esto no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo”.