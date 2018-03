Gala presenta a su madre a través de redes sociales

Gracias mama por acompañarnos, Ayudarnos, aconsejarnos y darnos tanta tranquilidad desde que nació Luz! Es una bendición y una gran ayuda poder tenerte a mi lado! Ojalá no tuvieras que irte nunca!!!😂 #Mama #abuela #tresgeneraciones

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Mar 20, 2018 at 11:23am PDT