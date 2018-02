Rocío Marengo desclasifica cita que tuvo con Alexis Sánchez 9 febrero

No es la primera vez que una celebridad asegura haber tenido algún tipo de encuentro con Alexis Sánchez, quien actualmente se encuentra en una relación con Mayte Rodríguez.

Este jueves en el matinal de Chilevisión, mientras hablaban de cómo los futbolistas logran contactar con la chica que les gusta, fue Pamela Díaz la que contó que Rocío Marengo tuvo una cita con el “Niño Maravilla”.

Desde el espacio contactaron a la ex chica erality, quien no tuvo reparos en afirmar que era cierta la información, y que todo sucedió tras una salida en grupo en la que acabaron compartiendo en la casa de Alexis.

“Me conoció a través de un amigo y fue una salida de amigos”, comentó la argentina, agregando que “fue un amor”, ya que la fue a dejar a la casa.

“Es muy simpático Alexis, es muy sano, muy tierno. Tengo lindos recuerdos de esa salida, fue una salida de gente bien: sana, deportista. Hay otros casos que he visto con más descontrol, este es muy divino, muy amoroso”, puntualizó.

Rocío señaló que este encuentro se produjo cuando “él estaba jugando todavía en España”, y que en la actualidad no mantiene contacto con él, “mira sé que hace poco me vio unas historias, no sé si me sigue, pero la verdad es que como yo estoy de novia, perdimos el contacto”.