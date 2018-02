Jhendelyn Núñez desclasificó intensa pataleta tras piscinazo en Viña 2015 15 febrero

Sin duda uno de los piscinazos más recordados en los últimos años fue el protagonizado por Jhendelyn Núñez. En 2015, la modelo se la jugó con una perfomance que da que hablar hasta hoy.

Sin embargo, en aquella oportunidad no todo salió bien para ella. En conversación con Glamorama, Jhendelyn recordó los angustiantes momentos previos a mostrarse ante la prensa.

“Es el momento en el que he estado más nerviosa en mi vida. Vas caminando y son 700 periodistas. Yo me hacía la que la estaba pasando bien, pero por dentro estaba súper nerviosa”, contó.

Pero lo más terrible llegó tras tirarse al agua, pues a la soberana de Canal 13 en ese entonces protagonizó una intensa pataleta que solo pudo ser controlada por el propio Pancho Saavedra, su generalísimo.

“Sentía que se me había visto todo. Dije ‘cavé mi propia tumba acá y esto va a quedar para toda la vida, que mostró todo, que no sé qué’. Me pongo a llorar y esto no para acá. En mi cabeza a Pancho Saavedra y la Jackie Cepeda los quería matar, los peores garabatos de mi vida salieron”, reveló.

Además, contó lo que ocurrió cuando regresó a su habitación. “Entro a la habitación, me siento, me abro la bata y efectivamente no tenía nada. No tenía ni el parche abajo. No tenía nada. Mi maquillaje todo corrido. Yo lloraba y lloraba. A mi mamá la tuve que bloquear ese día. Mi mamá sufre a la par conmigo. Me vio que yo estaba súper acomplejada con este tema, entonces la bloqueé a ella y a mi ex pololo”, detalló.

En ese momento apareció el animador de “Lugares que hablan”. “Empecé a gritar, a llorar. De repente veo a Pancho gritando ‘¡¿qué le pasa a esta?! Si aquí no ha pasado nada’. Y entra agresivamente y me dice ‘¡párate del suelo, tení a la prensa a fuera!’. Y yo ‘¡Pancho, por tu culpa!’. El Pancho me dice ‘cabra we***, mira, están diciendo que es el mejor piquero de la historia’. ‘Mentira, eso es mentira’. ‘Mira, prende la tele’. Desbloqueé a mi mamá y desbloqueé a mi ex y vi monitos de corazones. Y ahí dije ‘¡ganamos!’“, desclasificó.