¿Qué ocurrió con Iván Torres?: Filtran nuevos antecedentes sobre su salud y su esperado regreso a TVN

La ausencia de Iván Torres en TVN ha generado incertidumbre entre los televidentes. El meteorólogo lleva cerca de tres meses alejado de la pantalla chica debido a problemas de salud. Sin embargo, nuevas informaciones apuntan a que su regreso estaría próximo.

El profesional inició una licencia médica en julio, situación que despertó dudas sobre su estado de salud y la fecha en que podría retomar sus funciones en el canal público.

¿Qué le pasó a Iván Torres?

Este jueves 15 de octubre, el portal El Filtrador entregó nuevos antecedentes sobre el complejo proceso que habría enfrentado el meteorólogo durante los últimos meses.

Según el citado medio, Torres habría sufrido una «prostatitis que se complicó por infecciones intrahospitalarias». Estas complicaciones habrían dificultado su recuperación y extendido su periodo de ausencia.

La prostatitis es una inflamación de la glándula prostática que puede provocar molestias o dificultades al orinar. También puede causar dolor en la zona pélvica, la ingle y los genitales, de acuerdo con información de la Clínica Mayo.

Además, El Filtrador señaló que el rostro de TVN habría perdido cerca de 10 kilos durante este periodo. Su evolución médica habría estado marcada por las complicaciones derivadas de las infecciones, lo que habría retrasado su retorno a las labores habituales.

¿Cuándo volvería Iván Torres a TVN?

Pese a las dificultades que habría enfrentado, las últimas informaciones apuntan a un escenario más favorable para el meteorólogo.

De acuerdo con El Filtrador, Iván Torres se encontraría mucho mejor de salud y tendría previsto regresar a TVN a mediados de la próxima semana.

Su eventual retorno podría coincidir con un posible regreso de las lluvias a la Región Metropolitana. No obstante, su reincorporación no sería inmediata a la rutina que mantenía antes de iniciar su licencia médica.

Según el mismo portal, el meteorólogo retomaría sus funciones de manera gradual. En una primera etapa, trabajaría solo media jornada mientras continúa con su recuperación.

De concretarse este calendario, la vuelta de Iván Torres marcaría el fin de varios meses de ausencia en la pantalla de TVN, aunque su regreso estaría acompañado de ajustes para facilitar su recuperación.

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