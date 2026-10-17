Un sinfín de éxitos que hizo cantar al público de principio a fin: Grupo Frontera deslumbró en una noche mágica con su show Sold Out en Santiago

Este jueves 15 de octubre el Santander Arena vivió una noche única al ritmo de la música regional mexicana. Grupo Frontera se presentó en nuestro país, y lanzó todo a la parrilla en 2 horas de puros éxitos.

El grupo mexicano regresó a nuestro país por tercera vez, y dejó sin voz a los asistentes, que cantaron sin parar cada uno de sus temas, de principio a fin y a toda voz, en el recinto capitalino absolutamente sold out.

Grupo Frontera deslumbró con sus mayores éxitos

«Triste pero bien cabr*n» es el nombre de la gira del Grupo Frontera, que comenzó en marzo, con su primer concierto en México, y que pasó por varios países de América Central, como Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, luego en Europa, con pasos por España, Suiza, Inglaterra e Italia, y que acabó en Sudamérica, primero con Ecuador, Argentina, Chile, y finalmente Perú, este viernes.

En su paso por Chile, Grupo Frontera repasó cada uno de sus más grandes éxitos, podríamos decir que no se guardaron nada, y es que cantaron cada una de sus canciones más exitosas en cuanto a números.

La puesta en escena fue con los cinco integrantes del grupo, más cuatro músicos que los han apoyado en la gira. En cuanto a la escenografía, una tremenda pantalla con visuales de apoyo se robó el espectáculo, así como las luces intermitentes, el fuego, el humo y la pirotecnia en momentos precisos.

De partida, comenzaron cantando «La Del Proceso», colaboración junto a Manuel Turizo. Y no fue la única, ya que cantaron casi todas sus colaboraciones más exitosas, como «De Lunes a Lunes», «Ojitos Rojos», «Por Qué Será», «Alch Si», «ALV», «Bebé Dame», «Tulum», «No Capea», «Frágil», y «Ya Pedo Quién Sabe».

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Otro de los momentos más virales de la presentación, fue una que se repitió a lo largo de a nivel mundial. Payo Solís, vocalista del grupo, le pidió a una de las fanáticas que llamara a su ex, para hacer de cupido y pedirle que regresen.

Obviamente, la mujer lo hizo, y contactó a su ex con una videollamada, él contestó y se topó con Grupo Frontera y una serenata al ritmo de «En Altavoz», sin duda uno de los highlights del espectáculo. Todo terminó cuando le preguntó si quería regresar y él respondió que sí.

El cierre con broche de oro

Luego de más de una hora de éxitos, se tomaron un breve descanso primero para interactuar con los fanáticos, y tomarse una copita haciendo un salud con el público.

También en ese momento aprovecharon para destacar a sus músicos, y tocar algunas canciones particularmente seleccionadas. Primero, «Hasta Que Me Olvides», de Luis Miguel, y luego, un pequeño tributo a la música chilena con «Tu tanta falta de querer» de Mon Laferte, e «Y volveré» de Los Ángeles Negros.

Luego del interludio, y para rematar el tremendo show, cantaron sus temas más exitosos, «un x100to», la reconocida colaboración junto a Bad Bunny que los puso en el mapa a nivel mundial, y que se cantó a todo pulmón en Chile, en medio de un emotivo momento en que el público encendió sus flashes.

Más adelante, Payo Solís bajó hasta el público para cantar una canción romántica «Hecha Pa Mi», y se encontró con uno de los momentos más virales del show, la presencia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde y Colo Colo entre el público.

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Por último, cantaron «Me Jalo», «Que Vuelvas», «El Amor de Su Vida» y para el final, «Coqueta», su más grande éxito hasta la fecha, que terminó por echar abajó el estadio, cerrando así una noche redonda para el Grupo Frontera en el Santander Arena, y que hizo cantar por más de 2 horas a todo pulmón a los fanáticos.

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