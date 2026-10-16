Exposición gratuita en Santiago destaca el apoyo de las mascotas durante el cáncer de mama: ¿Cuándo es y dónde?

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, una exposición busca destacar el valor de la compañía durante los momentos difíciles. Se trata de Walk for Her, una muestra gratuita que reúne arte e historias reales para reconocer el vínculo entre mujeres y sus mascotas durante sus procesos de enfermedad.

La iniciativa se podrá visitar en la Plaza Oriente de Parque Arauco y presenta tres esculturas de perros intervenidas por las artistas chilenas María Jesús Urrutia, María Paz Soffia y Daniela Fuchslocher. Las obras se complementan con testimonios de mujeres que encontraron en sus compañeros de cuatro patas una fuente de afecto y contención.

Cada artista aborda el acompañamiento desde una perspectiva diferente. Urrutia lo representa a través del cuidado y la alimentación; Soffia destaca la fidelidad y presencia cotidiana de los perros, mientras que Fuchslocher utiliza el micelio (una red de filamentos que conecta ecosistemas) como metáfora de los vínculos que sostienen a una persona durante el cáncer de mama.

El valor de acompañar durante el cáncer de mama

Más allá de las esculturas, Walk for Her busca abrir una conversación sobre la importancia de las redes de apoyo. La exposición reconoce el papel de las mascotas, sin dejar de lado la relevancia de las familias, amistades, organizaciones y equipos de salud.

Desde Corporación Yo Mujer destacan que acompañar también significa respetar los tiempos y las necesidades de cada mujer durante su proceso. La detección temprana y el apoyo emocional son parte de una conversación que, según la organización, debe mantenerse desde el diagnóstico y a lo largo de la enfermedad.

“Esta exposición busca poner el foco en una idea simple pero profunda: acompañar importa. A veces es una amiga, una familia. Un equipo de salud, una organización o una mascota”, señala Pamela Baeza, psicóloga y coordinadora técnica de Corporación Yo Mujer.

La profesional agrega que estar disponible y caminar junto a otra persona puede contribuir a que la experiencia sea más humana y menos solitaria.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google