Kidd Voodoo confirma el «OJITOS VERDES TOUR 2027»: estos son los conciertos que realizará en Chile

Kidd Voodoo prepara una nueva etapa de su carrera musical. El artista sorprendió a sus seguidores al anunciar una gira nacional para 2027, poco después de estrenar su más reciente sencillo, «SENSACIONESS».

El recorrido llevará por nombre «OJITOS VERDES TOUR 2027» y contempla siete presentaciones en distintas ciudades del país. La primera fecha será el viernes 1 de enero, cuando el cantante participe en una fiesta de Año Nuevo en el Parque Ciudad Empresarial, en Santiago.

Una semana después, el sábado 9 de enero, llegará a la Quinta Vergara de Viña del Mar. Posteriormente, viajará hasta Concepción para presentarse el sábado 30 de enero en el Estadio Ester Roa.

El calendario continuará el sábado 6 de febrero en Gran Arena Monticello, ubicado en San Francisco de Mostazal. Luego, el intérprete llegará a Coquimbo, donde actuará el sábado 13 de febrero en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Durante la segunda mitad de febrero, Kidd Voodoo se trasladará al norte del país. El domingo 28 de febrero ofrecerá un espectáculo en la explanada del Casino Enjoy de Antofagasta.

Finalmente, el cantante cerrará su recorrido el sábado 6 de marzo en Temuco, con un show en la cancha 2 del Estadio Germán Becker.

Kidd Voodoo prepara una nueva etapa musical

La gira también estará ligada al próximo lanzamiento de «OJITOS VERDES», el nuevo álbum del artista, cuyo estreno está previsto para las próximas semanas. En ese contexto, «SENSACIONESS» funciona como uno de los adelantos de esta producción.

Con este tour, el cantante apunta a presentar una propuesta renovada sobre el escenario. El espectáculo combinaría canciones de su próximo disco con los éxitos que han marcado su trayectoria.

El anuncio llega después de una etapa en la que Kidd Voodoo ha convocado a miles de personas en distintos recintos y estadios, tanto en Chile como en el extranjero.

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir del lunes 19 de octubre, desde las 12:00 horas. Para conocer los detalles de la venta, deberán revisar los canales oficiales del artista y de cada evento.

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