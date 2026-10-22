¡Es oficial! La radical decisión que tomó Julio César Rodríguez

Después de dos décadas al aire, Julio César Rodríguez se despide de Radio Bío Bío. El comunicador confirmó el término de esta etapa profesional y explicó que sus actuales responsabilidades en televisión le impiden mantener la continuidad que exige su programa radial.

La decisión está vinculada a su participación en Mega, donde conduce el reality ¿Volverías con tu Ex? 2. Este proyecto contempla largos períodos fuera de Chile, lo que dificulta su presencia habitual en la emisora.

Julio César Rodríguez explicó por qué deja la radio

En conversación con BioBioChile, el periodista se refirió al cierre de este ciclo y destacó la extensa trayectoria que construyó en la radio.

«Un ciclo eterno de 20 años, porque lamentablemente mi labor hoy día televisiva implica que esté fuera de Chile y esté fuera de Chile por mucho tiempo seguido y, lamentablemente, mi vuelta a Chile tampoco tiene una continuidad en el tiempo», señaló.

El conductor también explicó que su ausencia le impediría cumplir con las responsabilidades que requiere Podría ser peor, espacio que ha encabezado durante casi dos décadas.

«Entonces no puedo asumir responsabilidades que merece el programa, que son habituales. El programa merece una habitualidad, merece una correlación en los días, porque un programa muy de autor lo llevo haciendo casi 20 años (Podría ser peor)», agregó.

Ante este escenario, ambas partes acordaron detener el proyecto mientras se mantenga la actual situación laboral del comunicador.

«Hemos decidido, mientras tenga esta coyuntura, parar un ciclo que valoro mucho, que quiero mucho», afirmó Rodríguez.

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