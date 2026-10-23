Rumpy: «Agradezco mucho que confíen. Yo lo único que puedo devolverles es mi confianza, y darles el tiempo para que se produzca esa magia entre todos»

Este jueves tuvo lugar el lanzamiento oficial de «El Chacotero Sentimental. El libro» en el Bar Liguria de Manuel Montt. Este proyecto nació de la mano de la celebración de los 30 años del programa que nació en Rock & Pop, en 1996.

La actividad reúne a nuestro Roberto Artiagoitia «El Rumpy», autor del libro, al periodista y escritor Óscar Contardo, y al músico y compositor de Los Bunkers, Mauricio Durán. Todo esto bajo la moderación del periodista Patricio Cuevas.

Las palabras del Rumpy en el lanzamiento de su libro

Después del evento, donde además de la charla, el Rumpy se acercó a los fanáticos del programa, conversó, se sacó fotos y firmó libros, habló en exclusiva con Radio Corazón.

Respecto al éxito del programa, que indiscutiblemente es parte de la cultura popular chilena, le pedimos un consejo para quienes quieran emprender en la comunicación.

El Rumpy respondió en base a su experiencia: «Que no es automático, que hay que esperar, que hay que perseverar, que la radio actúa con pequeñas oleadas, no es un tsunami. Son pequeñas olitas que van llegándole a la gente, que es lento. Eso podría decir».

Respecto a la trayectoria del programa, y el cariño de la gente, se sinceró:

«Es que yo agradezco mucho, no solo el que llamen, sino que confíen. Y yo lo único que puedo devolverles es mi dedicación y mi confianza, y darles el tiempo para que hagamos de este programa algo especial para los que escuchan, para los que llaman, para los que lo hacemos; que se produzca esa magia entre todos«.

Por último, El Rumpy se refirió al contenido de «El Chacotero Sentimental: El Libro«:

«Yo creo que es para la gente que ha escuchado mucho el programa y también para la gente que no lo ha escuchado tanto pero sabe, para que se entere de primera fuente de cómo lo he hecho estos 30 años«, cerró.

Leer también: El Chacotero Sentimental: las historias que Chile le contó al Rumpy durante 30 años ahora tienen su propio libro

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