Mauricio Durán: «Para los músicos importaba mucho sonar en la radio (…) Llegar (con Los Bunkers) a un programa como El Chacotero era la cumbre…»

Este jueves tuvo lugar el lanzamiento oficial de «El Chacotero Sentimental. El libro» en el Bar Liguria de Manuel Montt. Los 30 años de éxito del tremendo programa radial ahora pasan al formato escrito de la mano de su prócer.

La actividad reúne a nuestro Roberto Artiagoitia «El Rumpy», autor del libro, al periodista y escritor Óscar Contardo, y al músico y compositor de Los Bunkers, Mauricio Durán. Todo esto bajo la moderación del periodista Patricio Cuevas.

En medio del evento y en la conversación, el Rumpy le preguntó a Mauricio Durán si escuchar su música en el programa fue reconfortante: «¿lo escuchaste y dijiste así como ‘¡Weeena!», preguntó.

«Sí, tal cual. Porque sí, en la radio nos tocaban con frecuencia, pero me acuerdo alguna vez estar escuchando el programa y pusiste ‘No me hables de sufrir‘», respondió el músico.

La reacción de Los Bunkers tras aparecer en El Chacotero Sentimental

En específico, Mauricio Durán detalló: «Me acuerdo, y pensé exactamente lo mismo, porque para mí el programa era muy popular, y nuestra banda siempre había tenido una vocación popular. Entonces, como que sonara en la radio acompañando una historia era… sentía que era como un golazo y también fue tal cual, dije: ‘bueno, por fin'».

El Rumpy en tanto, complementó: «Que escuches: ‘Te vamo’ a ponerte un tema’ y sea esa, y que haya pegado, debe ser increíble, ¿no?»

El guitarrista de Los Bunkers respondió: «Maravilloso. Imagínate, yo soy de la época de que para los músicos importaba mucho sonar en la radio. Era un logro que costaba. Tenías que estar muchos años tocando en vivo antes, pasaban muchos años, los procesos eran más largos».

«Los tiempos creativos eran mucho más largos. Los proyectos musicales se cocinaban durante mucho más tiempo antes de empezar a tocar. Pasabas muchos años tocando en vivo. Recién después de mucho tiempo de tocar en vivo podías grabar un disco, y después de mucho tiempo de tener un disco tenías la suerte de que te podían hacer sonar en la radio», agregó.

«Llegar a un programa como El Chacotero era como una especie de cumbre de una cadena de esfuerzo, de tiempo, de energía y de cariño que uno le ponía al trabajo que uno estaba haciendo», cerró Mauricio Durán.



Leer también: El Chacotero Sentimental: las historias que Chile le contó al Rumpy durante 30 años ahora tienen su propio libro

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google