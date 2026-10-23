Emotivo momento en Tu Día: periodista sorprende al revelar que se casará en los próximos días y así reaccionaron en el estudio

La cuenta regresiva para una importante celebración personal sorprendió al equipo de Tu Día. Este jueves, una de las periodistas del matinal reveló que se casará este fin de semana y recibió una especial despedida de sus compañeros.

Se trata de Delfina Gómez, quien apareció en pantalla luciendo un velo de novia. Su anuncio dio paso a un emotivo momento junto a los conductores del espacio de Canal 13.

Querida figura de Tu Día llegará al altar este fin de semana

José Luis Repenning fue uno de los primeros en destacar la noticia y presentó a su compañera con entusiasmo. “Este fin de semana suenan campanas. Ahí está la novia”, expresó el animador.

Luego, Priscilla Vargas se sumó a las felicitaciones. La conductora le dedicó unas cariñosas palabras a la periodista y destacó los nuevos desafíos que marcarán esta etapa de su vida.

“Tenemos una Delfina llena de ilusiones, con tantos proyectos. Muchos de nosotros te vamos a estar acompañando y te deseamos lo mejor”, comentó.

Por su parte, Delfina agradeció las muestras de cariño y manifestó su deseo de disfrutar al máximo la celebración. Además, aprovechó la instancia para hacer una especial solicitud a Michelle Adam, meteoróloga del matinal.

“Eso espero, que la pasemos bien, disfrutemos y que sean muchos años. Muchas gracias por los saludos. A pasarlo bien. Michelle (Adam), que no llueva, por favor. Te lo pido”, comentó entre risas.

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