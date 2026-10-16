La Fiesta del Memo confirma su regreso al Club Hípico: fecha y cuándo comprar entradas

La Fiesta del Memo ya tiene fecha para su próxima edición. El evento regresará el sábado 17 de abril de 2027 al Club Hípico de Santiago, donde espera reunir a miles de personas en una jornada dedicada a la música y la fiesta popular.

La organización, a cargo de Memo Entertainment, adelantó que prepara una cartelera que buscará superar sus versiones anteriores. Aunque todavía no revela los nombres de los artistas, anunció que el line up reunirá exponentes de la música tropical, la cumbia y los sonidos urbanos y latinos.

Los fanáticos podrán conocer próximamente a los músicos que darán vida a esta nueva edición. Por ahora, uno de los primeros datos confirmados es el inicio de la venta de entradas, programado para el martes 3 de noviembre a través de Passline.

Más de diez años de historia

Con más de una década de trayectoria, La Fiesta del Memo se ha presentado en distintos recintos de Santiago, entre ellos Kmasú, Teatro Caupolicán, Centro de Eventos Múnich, Hipódromo Chile y Club Hípico.

Durante sus distintas ediciones, el evento ha reunido a artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que han pasado por sus escenarios destacan Tito El Bambino, Ke Personajes y Wisin.

La nueva versión busca mantener esa combinación de música, baile y fiesta popular, con una propuesta que reúne distintos estilos de la escena latinoamericana.

Así, el Club Hípico volverá a recibir La Fiesta del Memo en abril de 2027. Mientras se acerca la fecha, la atención estará puesta en el anuncio de la cartelera, uno de los detalles más esperados por el público.

La Fiesta del Memo 2027 se realizará el sábado 17 de abril en el Club Hípico de Santiago. Las entradas estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre a través de Passline.

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