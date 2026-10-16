Leo Rey revela por qué lanzó la frase contra Alexítico que se convirtió en meme nacional

El regreso de «Vértigo» a las pantallas del 13, después de ocho años fuera del aire, tuvo a Leo Rey entre sus grandes protagonistas. El cantante se quedó con el triunfo del capítulo y aprovechó su participación para abordar uno de los conflictos que lo ha mantenido en el centro de la atención mediática.

El estelar, conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta, regresó al horario prime con buenos resultados de audiencia. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención tuvo relación con la polémica que enfrenta al intérprete con Alexítico, su excompañero en La Noche.

La disputa volvió a cobrar fuerza durante las últimas Fiestas Patrias, cuando Leo Rey lanzó una frase contra el músico en su presentación en la Gran Fonda de Chile. El comentario rápidamente se viralizó y terminó convirtiéndose en un meme nacional.

Durante la sección «La pregunta del pueblo», el cantante enfrentó una consulta directa sobre sus dichos. «¿Crees que es bullying lo que le gritas a Alexítico?», le preguntaron en el programa de Canal 13.

Leo Rey defendió su polémica frase contra Alexítico

El artista descartó esa interpretación y explicó que sus palabras responden a una situación que arrastra desde hace años. «No es bullying, siempre he dicho que ha sido un desahogo desde lo más profundo de mi alma», afirmó.

Luego, recordó sus primeros años en la agrupación y el esfuerzo que realizó para impulsar su carrera musical. «Creo que yo fui una persona que se la jugó para lograr mi objetivo, que era la música para torcerle la mano al destino de lo que me había tocado», sostuvo.

En esa línea, Leo Rey relató cómo fue su llegada a La Noche y cuestionó las condiciones en las que trabajó junto a su entonces compañero.

«Yo confié en en esa persona y cuando llegué ahí, la marca de La Noche era una marca que no estaba activa. Que estaba por el piso. Llegué en el 2004 y estuve hasta el 2007, trabajando sin ningún tipo de remuneración económica. Solo con el apoyo de un amigo en el cual yo confié, en que juntos íbamos a lograr un objetivo y cambiar nuestros destinos», relató.

El intérprete también aseguró que nunca obtuvo una explicación de Alexítico tras su salida del grupo. Por eso, considera que su polémica frase fue una forma de expresar el malestar que acumuló durante años.

«Siento que es un desahogo mío, que es algo que yo nunca lo demandé después de mi salida y él tampoco se acercó jamás a darme una explicación. Entonces creo está bien merecido lo que dije, y lo volvería a decir», manifestó.

Finalmente, el cantante explicó por qué decidió lanzar el comentario que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Según indicó, buscaba obtener una respuesta después de mucho tiempo sin recibir explicaciones.

«Lo que yo hice, que se convirtió en meme nacional, fue la manera de llamarle la atención porque nunca me respondió nada, nunca me dio una explicación, siempre mantuvo silencio y se escondió», concluyó.

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