Alexítico se refirió al conflicto con Leo Rey: «Es broma para todos y para el afectado realmente es horrible (…) amenazan de muerte, hay de todo»

Alexítico abordó el conflicto que mantiene con Leo Rey y reveló las amenazas que ha recibido de gente a través de redes sociales. El músico habló sobre esta situación en el último capítulo de Primer Plano, donde también manifestó su preocupación por la seguridad de su familia.

La disputa entre los exintegrantes de La Noche volvió a tomar fuerza después de que Leo Rey lanzara una polémica frase contra Alexis Morales, nombre real de Alexítico, durante su presentación en la fonda del Parque O’Higgins.

En medio de la controversia, se confirmó que Morales presentó una querella contra el cantante por el delito de injurias graves con publicidad.

Alexítico contó su verdad

En conversación con el notero Miguel Acuña, el músico explicó :“Lo bueno de esto es que uno tiene el apoyo familiar, es súper importante contar con el apoyo familiar en este tipo de situaciones, porque no es fácil tampoco soportar el acoso de una persona y muchas personas también que se suman por las redes sociales, que no se miden, amenazan de muerte, hay de todo”, expresó en el programa.

Durante la emisión, el equipo de Primer Plano mostró algunos de los mensajes que ha recibido Alexítico. Entre ellos, había amenazas contra su vivienda y sus familiares, con advertencias de que podían ir a “reventarle la casa” y “moler a balazos”.

Ante estos hechos, Alexítico confirmó que presentó una denuncia ante las autoridades: “Yo hice la denuncia como corresponde en Fiscalía. Y, bueno, estoy a la espera de que haya algún resultado, que hagan algún tipo de peritaje, no sé, que descubran qué persona enferma está haciendo ese tipo de cosas”, señaló.

El músico también cuestionó: “El bullying es así, el acoso es así. O sea, no te preguntan si es gracioso, si no (…) Al principio es una broma, sí puede ser como una broma (…) Pero hay gente que realmente se lo toma bastante en serio, como te decía recién, y ataca por redes sociales y te tratan de alguna manera socavar la autoestima”.

Las repercusiones

Alexítico reconoció que las amenazas también le generan preocupación por la seguridad de su familia: “obvio, sí, de hecho estuve hablando con gente acá, los vecinos, que estuvieran muy atentos, porque las amenazas de muerte pueden ser por redes sociales, pero también pueden ser ciertas, así que uno nunca sabe”, afirmó.

Además, reveló sobre su hijo Gabriel, actual vocalista de La Noche: “estuvo mucho tiempo después de las Fiestas Patrias no quería salir, porque tenía ese miedo de que la gente le podía gritar cosas”, contó.

Sobre la acción judicial que presentó contra Leo Rey, el músico prefirió no entregar detalles y señaló que “no puedo hacer ningún comentario del tema hasta que se procese”.

Finalmente, Alexítico aseguró que: “A mí me da lo mismo, cuántas veces me ha pasado, como cinco veces. En Dichato me hicieron bolsa, después otra vez y después otra vez, hasta me da risa”, sentenció.

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