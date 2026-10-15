De la radio al smartphone: Cómo han cambiado nuestros pasatiempos en casa

La manera en la que disfrutamos del tiempo libre en casa ha sufrido una profunda metamorfosis a lo largo del pasado siglo. En las primeras décadas, el salón principal se organizaba alrededor de la radio, un aparato voluminoso que reunía a toda la familia a horas fijas para escuchar radionovelas, boletines o conciertos. Con el tiempo, la televisión pasó a ser la protagonista y aportó la imagen en movimiento, pero continuando con un modelo de consumo colectivo y programado.

Hoy la transformación es total, con la consolidación de la conectividad digital y el desarrollo de las plataformas de ocio a escala global. En este amplio abanico, opciones como el casino online chile son un ejemplo más de cómo los servicios de entretenimiento se han trasladado al móvil para brindar experiencias personalizadas, inmediatas e individuales desde la comodidad del sofá.

Esta evolución de los medios masivos analógicos hacia los entornos digitales personalizados, ha cambiado no solo los aparatos que usamos sino también la dinámica social en el seno de la familia. Los pasatiempos ya no están ligados a horarios estrictos, ni requieren que varios miembros estén reunidos ante un único receptor al mismo tiempo, sino que se adaptan a las preferencias y ritmo de cada uno.

La era de la radio y la televisión como centros de reunión familiar

Por décadas los entretenimientos domésticos tuvieron un carácter comunitario y ritual muy marcado. La radio no sólo informaba, sino que estimulaba la imaginación del oyente y marcaba la pauta de la vida cotidiana, condicionando las tareas del hogar o el descanso nocturno al horario de emisión. La llegada primero de la televisión en blanco y negro y más tarde a color, reforzó esta dinámica convirtiendo la pantalla en el eje decorativo y social de las casas.

En esta época el entretenimiento se caracterizaba por la pasividad y por la escasez de opciones. Los pocos canales o emisoras disponibles obligaban a la audiencia a ajustarse a su programación, creando así temas comunes de conversación entre vecinos y compañeros de trabajo al día siguiente. Las actividades recreativas que se podían hacer sin salir de casa, como jugar juegos de mesa, leer periódicos impresos o escuchar discos de vinilo, estaban todas vinculadas a un ritmo pausado y a espacios físicos definidos.

El salto a la era digital y la llegada del contenido bajo demanda

El cambio de paradigma real se inició cuando los ordenadores personales se masificaron y el internet llegó a los hogares, a finales del siglo pasado. El consumo de ocio empezó a fragmentarse con la posibilidad de navegar por la red, usar el correo electrónico y acceder a los primeros videojuegos interactivos, desplazando la atención poco a poco de la pantalla del televisor familiar a las pantallas individuales.

Más tarde, con el desarrollo de las conexiones de banda ancha y la aparición de las plataformas de streaming, la industria audiovisual y musical sufrió un cambio radical. El

público dejó de ser un simple espectador pasivo sujeto a una programación fija, para convertirse en un programador de su propio contenido. La música bajo demanda, las series que pueden verse completas en un solo fin de semana y los podcasts especializados han sustituido para siempre a las parrillas clásicas de radio y televisión.

El smartphone como el epicentro del entretenimiento contemporáneo

Hoy en día el teléfono inteligente ha absorbido y rediseñado prácticamente todas las actividades lúdicas que antes necesitaban múltiples aparatos independientes. Lo que en su momento requería un reproductor de música, un televisor, una consola de videojuegos, una biblioteca o un mazo de cartas, hoy está disponible en un solo dispositivo portátil que cabe en el bolsillo y lo lleva con él a cualquier lugar de la casa.

El smartphone resulta versátil, pues es capaz de brindar interacciones adaptadas a cada momento del día. Las aplicaciones móviles permiten disfrutar de breves partidas a videojuegos casuales, participar en transmisiones en vivo con creadores de contenido de todo el mundo, hacer visitas virtuales a museos o consultar publicaciones digitales. La inmediatez y la facilidad de navegación han hecho del teléfono la primera opción de ocio doméstico, tanto para jóvenes como para adultos.

Un nuevo panorama caracterizado por la hiperpersonalización

Lo que distingue a los hobbies actuales, comparados con los del pasado, es el grado de personalización que ofrecen los algoritmos de recomendación. Las plataformas, siempre vigilantes, analizan los gustos, horarios y patrones de uso de cada uno para proponerle, con precisión, libros, canciones, vídeos o juegos que coincidan con sus preferencias del momento.

Esta evolución ha hecho que nuestro hogar se convierta en un lugar donde varias formas de entretenimiento coexisten al mismo tiempo. Mientras un miembro de la familia está en el salón escuchando un audiolibro con auriculares, otro puede estar en su habitación jugando una partida multijugador o siguiendo un tutorial de cocina en directo en la pantalla del móvil. La tecnología ha abierto las puertas del ocio digital a todos, asegurando que siempre hay una opción atractiva y a medida para cada tipo de espectador

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google