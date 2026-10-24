«Parived no la dejaba tomar agua»: Revelan escalofriante episodio que habría ocurrido en la relación de Tonka Tomicic y su exmarido

Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes sobre la relación entre Tonka Tomicic y Marco Antonio López, conocido como Parived, y expuso situaciones que, según sus fuentes, reflejarían el control que el anticuario ejercía sobre la animadora.

A través de sus redes sociales, la periodista abordó distintos episodios de la relación, entre ellos, una peculiar restricción que habría enfrentado la conductora antes de las galas del Festival de Viña del Mar. Por otro lado, las dificultades para concretar el divorcio y la controversia por el departamento que ambos compartieron.

Revelan escalofriante detalle sobre la relación de Tonka Tomicic y su exmarido

Uno de los antecedentes que compartió la panelista de Alfombra Roja se relaciona con la preparación de Tonka Tomicic para desfilar por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar. Cabe recordar que han sido varias las apariciones en las que la comunicadora ha deslumbrado con su look.

Al respecto, Cecilia Gutiérrez reveló: “Tengo un ejemplo que me puso una persona que conoce muy bien a Tonka, sobre la Gala de Viña: Parived no la dejaba tomar agua en dos días para que estuviera ‘chupada’. Es algo que hacen los fisicoculturistas para las competencias”.

“Tonka pedía un vaso de agua al terminar la alfombra roja y él le decía ‘no, hasta llegar al hotel’. Ahí recién podía tomar agua”, explicó la periodista.

Otro de los temas que abordó Cecilia Gutiérrez fue el proceso de divorcio de la expareja, que terminó su relación en febrero de 2023.

De acuerdo con la periodista: “Ella quiso hacer un divorcio de común acuerdo y Parived no quiso, no quiso firmar. Entonces, ella tuvo que hacer el divorcio unilateral y eso se demora mucho, harto más que un divorcio de común acuerdo. El trámite se inició, pero es él el que no quiere”.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, Tonka Tomicic confirmó que había iniciado los trámites de divorcio, después de más de una década de matrimonio y dos décadas de relación.

La disputa legal

Finalmente, la periodista se refirió a la situación del departamento que compartieron Tonka Tomicic y Parived, un inmueble que actualmente está en manos del banco y que ha generado nuevas repercusiones.

Según el relato de Cecilia Gutiérrez, el anticuario habría manifestado a personas cercanas que no estaba dispuesto a trasladarse a cualquier lugar después de dejar la propiedad.

En ese contexto, la panelista comentó: “Cuando le dijeron que él tenía que dejar el departamento, se comprometió a dejarlo en septiembre, le habría comentado a sus cercanos que él no se iba a ir a vivir a cualquier lugar, que no se iba a ir a ninguna comuna de la periferia. Igual vive en la periferia, pero en la periferia alta”, cerró.

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