«Cuando uno guarda el silencio, hay otros que arman una historia»: Tonka Tomicic reveló las razones para hablar sobre su matrimonio con Parived

Tonka Tomicic volvió a referirse al término de su matrimonio con Marco Antonio López, conocido como Parived, durante el reciente capítulo de Primer Plano. En la entrevista, la animadora explicó por qué decidió hablar públicamente sobre su relación y recordó algunos de los momentos más complejos que enfrentó tras la separación.

La conductora también abordó el proceso de divorcio y la disputa judicial que mantiene con su expareja por el departamento que compartieron durante cerca de 14 años.

Sus últimas declaraciones

Las declaraciones de la animadora se produjeron después de la entrevista que concedió a Radio Romántica, donde reconoció que ambos cometieron errores durante su relación.

En esa conversación, Tonka Tomicic realizó una autocrítica y señaló: “Fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos. Voy a hablar por mí. Tomé malas decisiones en un minuto. Yo creo que se gastaba mucho dinero”.

Posteriormente, en Primer Plano, la comunicadora comentó: «sentí las ganas de expresarme y salió«.

“Con el tiempo te das cuenta de que, en la medida en que uno guarda el silencio, hay otros que arman una historia. A veces se puede apegar a la realidad, a veces no. La mayoría de las veces no se apega a la realidad, porque a veces las cosas son más simples”, agregó.

En esa misma línea, Tonka Tomicic reconoció que aprendió una lección de lo vivido y agregó: “he aprendido de eso, de que en la medida en que guardo mucho silencio, se genera una historia que no es tan real”.

Tonka Tomicic reveló las razones para hablar sobre su matrimonio con Parived

Otro de los temas que abordó Tonka Tomicic fue el proceso personal que enfrentó para poner fin a su matrimonio.

Al recordar esa etapa, expresó: “Yo creo que muchas veces cuesta tomar la decisión de separarme, a mí me costó mucho. De pronto hay muchas personas que llevan muchos años en pareja y se hace difícil tomar la decisión. Pero en realidad, cada vez que uno habla con alguien separado, dice: ‘¿Cuántos años de más estuviste?’. Todos tenemos una historia”.

La comunicadora también recordó las dificultades laborales que enfrentó durante ese periodo. Sobre esa experiencia, confesó: “Fue difícil, sobre todo cuando nadie te da trabajo, porque tienes un color distinto”.

Sin embargo, su panorama profesional comenzó a cambiar y actualmente cuenta con nuevas oportunidades. Al referirse a este momento, destacó: “Parece que de verdad hay que hablar. Me están llegando pegas. Tengo un trabajo en Mega, me siento respaldada”.

Durante la entrevista, la animadora también respondió preguntas sobre la situación de Parived, quien todavía no abandona la vivienda que compartieron.

“Creo que el tema judicial en ese aspecto está corriendo por un carrete; no puedo seguir respondiendo por terceras personas, no me corresponde. Yo espero que llegue a un término porque tengo un compromiso judicial con el banco”, explicó Tonka Tomicic.

Por otro lado, cerró con una reflexión sobre su presente: “En lo económico (tengo mucho menos), porque en lo emocional, en la amistad, en lo nutrida, estar con quien quiero y disfrutar con mis amigos y mi familia, soy millonaria”.

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