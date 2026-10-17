Pancha Merino rompió en llanto en vivo tras recordar complejo episodio: «Una pena tan profunda (…) La verdad, yo pensé que me iba a volver loca»

Un emotivo desahogo protagonizó Pancha Merino en pantalla, luego de conocer la querella que interpuso su expareja, Andrea Marocchino, en su contra por el delito de injurias graves.

El empresario italiano busca que la justicia condene a la actriz por los comentarios que realizó hace algunos meses en televisión, cuando se enteró de la infidelidad que habría marcado el final de su relación.

Durante su participación en Alfombra Roja, de Canal 13, Merino dejó momentáneamente su rol de panelista para conversar con los conductores Nacho Gutiérrez y Millaray Viera sobre el difícil momento personal que atravesó tras descubrir la traición.

“Es primera vez que me son infiel de esta manera. Es un shock impresionante”, confesó al recordar cómo recibió la noticia.

Pancha Merino rompió en llanto en vivo tras recordar complejo episodio

La actriz explicó que se enteró de lo ocurrido seis meses después del término de la relación. En un comienzo, atribuyó la ruptura al desgaste y a las diferencias en sus estilos de vida, aunque reconoció que la pareja arrastraba problemas desde hacía tiempo.

Según relató, amigos en común y trabajadores de la empresa de su exsuegro, el empresario Luciano Marocchino, le contaron que Andrea habría mantenido una relación paralela durante los cuatro meses previos al quiebre.

Al recordar las consecuencias emocionales de lo sucedido, Pancha Merino no pudo contener las lágrimas y expresó: “En mi vida había sentido una pena tan profunda (…) La verdad, yo pensé que me iba a volver loca”.

Además, señaló que actualmente toma antidepresivos y que ha gastado “una fortuna” en profesionales de la salud mental.

Se atrevió a encararlo

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ocurrió cuando Pancha recordó el momento en que enfrentó a su expareja para pedirle explicaciones.

Entre lágrimas, la actriz relató lo que le pidió durante ese encuentro: “Yo lo único que le pedía… ‘puedes venir a darme un abrazo, puedes venir a darme el último… Me puedes decir la verdad’”.

Luego, Pancha Merino reveló: “Él me juró por su mamá y su papá que no me había sido infiel y yo le creí. Porque yo jamás juraría por mi papá y mi mamá”, afirmó.

“Yo lo único que le pedía es que me dijera por qué (…) Él me dijo que me iba a querer toda la vida, que iba a estar conmigo y me iba a proteger toda la vida. Yo sé que es súper Disney esa hueá, pero…”, agregó.

La panelista también apuntó al entorno familiar de su expareja y sostuvo: “Tengo entendido que incluso su padre sabía que él tenía un affaire, una amante, que incluso le había arrendado un departamento a la nueva novia. Todos sabían menos yo”.

Finalmente, Pancha Merino explicó que se enteró de las querellas presentadas por Andrea Marocchino y su actual pareja a través de la prensa, específicamente al leer la información publicada por Glamorama. También manifestó que no le sorprende la situación, pues, según señaló, el empresario se desligó completamente de ella y de sus hijos.

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