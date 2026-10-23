Nació en solo una hora: Koke Núñez sorprende al contar cómo creó su nueva canción con Ignacio Ormazábal

Los cantantes chilenos Koke Núñez e Ignacio Ormazábal llegaron hasta Radio Corazón para conversar con Chanchiguagui sobre su reciente colaboración musical. En el espacio, los artistas compartieron detalles de la creación de “Buen Vino”, interpretaron algunas de sus canciones en vivo y hablaron sobre el cariño que reciben de sus seguidores.

Durante la entrevista, Koke Núñez explicó que el sencillo surgió de manera espontánea junto a un grupo de compositores colombianos. La idea era escribir una canción dedicada a las mujeres mayores, concepto que terminó convirtiéndose en el eje de la propuesta musical.

“Yo siempre he acostumbrado a escribir solo mis canciones (…) me junté con unos amigos y les dije: ‘¿Saben qué? Tengo ganas de hacer una canción para las mayores’. Nos juntamos a las 7 de la tarde y a las 8 ya estaba escrita, fue muy espontánea”, relató.

Una vez que comenzó a darle forma al tema, el cantante tuvo claro con quién quería compartirlo.

“Cuando hice esta canción y la empecé a materializar, pensé en mi amigo Ignacio y dije: ‘Si grabo esta canción con Ignacio, puede ser furor’”, recordó.

Por su parte, Ormazábal contó que las ganas de colaborar surgieron tiempo atrás, cuando le preguntaron con qué artista nacional le gustaría grabar una canción.

“En una entrevista me preguntaron qué colaboración me gustaría en un futuro con un artista nacional (…) dije que con él me gustaría bastante porque me gusta la música que hace, el artista que es y la persona que es”, señaló.

La respuesta llegó hasta Koke Núñez, quien decidió sumarse públicamente a la idea. “Ahí quedó hasta el día de hoy que se pudo concretar gracias a Dios y nació este nuevo lanzamiento”, comentó.

El cariño del público y su paso por la Teletón

Los músicos también repasaron sus experiencias en la gira de la Teletón, que los llevó a recorrer distintas ciudades del país. Núñez destacó la oportunidad de motivar a las personas a participar en la cruzada solidaria, mientras que Ormazábal recordó que colaboró con la iniciativa desde niño en su comuna de Pichidegua.

Además, ambos agradecieron el respaldo de sus seguidores. “Que la gente empiece a cantar una canción o que se sienta identificada con ella es algo difícil de dimensionar”, expresó Núñez.

La conversación terminó con una invitación a apoyar “Buen Vino”, que se encontraba entre los primeros lugares de las tendencias de YouTube. “Falta que la gente vaya a comentar el video en YouTube de principio a fin, dejen su cariño en la caja de comentarios”, pidió el cantante.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google