«Nadie se embaraza pensando que te vas a separar»: Rostro de TV emociona con íntima confesión

Cony Capelli atraviesa una etapa compleja tras el término de su relación con Sebastián Daroch, padre del bebé que espera. En una conversación en el programa Vértigo, la bailarina abordó sus sentimientos frente a la separación y explicó por qué hoy mide sus palabras.

La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano reconoció que sus declaraciones podrían afectar a su hijo en el futuro. «Estoy muy nerviosa. Todo lo que yo diga hoy en día va a tener una repercusión más adelante en mi bebé», expresó.

Aunque admitió que todavía tiene sentimientos complejos hacia Daroch, aseguró que busca mantener una relación tranquila por el bienestar del niño. También recordó la publicación en redes sociales donde cuestionó su paternidad y sostuvo que no se arrepiente de haber expresado lo que sentía.

Cony Capelli emociona con íntima confesión

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando recordó cómo vivió la separación. La bailarina confesó que imaginaba un futuro diferente para su familia y que el quiebre la afectó profundamente.

«Nadie se embaraza pensando que te vas a separar a los dos meses. El embarazo para la mujer es un estado tan vulnerable», manifestó entre lágrimas.

Además, reconoció lo comprometida que estaba con la relación y con el proyecto familiar que esperaba construir junto a Daroch. «Yo estaba profundamente enamorada, creía mucho en este proyecto», afirmó.

Capelli también contó que llegó a sentirse sola durante este proceso. Según explicó, siempre soñó con formar una familia estable, especialmente porque creció junto a su madre y quería ofrecerle una realidad diferente a su hijo.

En ese contexto, reveló un antecedente que no había contado públicamente: fue Sebastián Daroch quien decidió terminar la relación. «No fue por mi lado el término», aclaró.

Pese a las dificultades, la bailarina aseguró que ambos lograron retomar el contacto. Primero conversaron mediante un intermediario y después volvieron a hablar directamente por teléfono. Así, pudieron mantener la comunicación para que Daroch estuviera al tanto de los detalles del embarazo.

Este acercamiento la tiene contenta, pues espera que su hijo pueda mantener un vínculo con su padre, más allá de las diferencias entre ambos.

«Más allá de la relación, yo quiero que el bebé tenga una relación con su papá. Y eso me tiene muy feliz», concluyó.

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