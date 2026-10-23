La reflexión de Mauricio Durán sobre El Chacotero Sentimental: «Le abre el micrófono al público (…) con cómo los chilenos vivían su sexualidad»

Hoy, jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de «El Chacotero Sentimental. El libro» en el Bar Liguria de Manuel Montt. Recordemos que este texto aparece en medio de la celebración de los 30 años del programa radial.

La actividad reúne a nuestro Roberto Artiagoitia «El Rumpy», autor del libro, al periodista y escritor Óscar Contardo, y al músico y compositor de Los Bunkers, Mauricio Durán, bajo la moderación del periodista Patricio Cuevas.

La reflexión de Mauricio Durán sobre El Chacotero Sentimental

En el marco del lanzamiento que conmemora los 30 años del icónico espacio radial, el músico Mauricio Durán analizó el trasfondo cultural y social que convirtió a El Chacotero Sentimental en un fenómeno vigente hasta hoy.

El integrante de Los Bunkers destacó que el programa permitió visibilizar la realidad íntima de los chilenos frente a las normas rígidas de la época.

Según explicó el compositor, los chilenos no «Vivían su sexualidad cómo querían vivirla. Y en ese sentido y en ese contexto aparece este programa donde le abren el micrófono al público y la gente empieza a contar que en realidad toda esta estructura que hay no tiene ninguna relación con cómo los chilenos vivían su sexualidad o cómo querían vivirla«.

«Entonces, en esa fricción que ocurre entre lo que los propios chilenos decían y cómo la estructura política le decía cómo tenía que vivirla, se produce una especie de chispa, que yo creo que es lo que ilumina el programa hasta el día de hoy«, agregó Mauricio Durán, sobre el éxito del programa en la cultura popular.

En ese contexto, destacó también cómo el programa nace en una época donde la censura todavía era parte del panorama al hablar de sexualidad: «Pero yo creo que desde ahí parte, digamos, desde esa fricción del programa entre cómo la gente vivía y cómo se enfrentaba la realidad política, que era totalmente distinto«, cerró.

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