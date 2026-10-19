María José Quintanilla sorprendió con inesperado anuncio sobre su concierto: explicó el motivo

María José Quintanilla sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio en su agenda musical. La cantante confirmó que no realizará el concierto que tenía programado para este martes 20 de octubre en el Santander Arena.

La artista comunicó la noticia durante la noche del domingo a través de sus redes sociales. Allí explicó que la decisión responde al pronóstico de lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y posibles granizos que afectarían a Santiago.

Además, la determinación se tomó luego de la declaración de Alerta Roja ante las condiciones meteorológicas previstas para la capital.

«Parientes, lo primero es cuidarnos, siempre», expresó Quintanilla al entregar detalles sobre la suspensión del espectáculo.

¿Cuándo será el concierto de María José Quintanilla?

Pese al cambio de planes, los fanáticos de la cantante podrán disfrutar de su presentación. El espectáculo fue reprogramado para el próximo viernes 30 de octubre.

La intérprete también explicó que la medida busca priorizar la seguridad ante los posibles efectos del sistema frontal.

«Como declararon Alerta Roja y no sabemos las consecuencias que pueden suceder, se decidió suspender el concierto de este 20 de octubre», señaló.

En el mismo mensaje, la cantante dedicó unas palabras a sus seguidores y destacó el vínculo que mantiene con ellos.

«Solo les quiero decir, parientes, que ustedes son mi familia… y lo primero es cuidarnos. Nada en nuestra historia ha sido fácil, pero por eso lo vamos a disfrutar más», manifestó.

Finalmente, María José Quintanilla invitó a sus fanáticos a revisar sus publicaciones para conocer los detalles de la nueva fecha.

«Nos veremos este 30 de octubre con más música, con más sorpresas, pero por sobre todo con más amor. Gracias por todo, parientes. Ustedes son todo lo que está bien», concluyó.

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