The Color Run regresa a Santiago con sus 5K más felices: fecha, entradas y dónde retirar el kit

La capital se prepara para una nueva jornada llena de música, diversión y colores. The Color Run confirmó su regreso a Santiago para el domingo 8 de noviembre de 2026, con una experiencia de 5 kilómetros que invita a correr, caminar y disfrutar sin preocuparse por los tiempos ni la competencia.

La actividad comenzará a las 08:00 horas en Ciudad Empresarial, Huechuraba. En esta edición, la corrida se realizará en un nuevo sector del recinto, con acceso por avenida del Cóndor Sur 457.

Organizada por Pudú Marketing, The Color Run se celebra en más de 50 países y busca reunir a personas de todas las edades en torno al deporte y la entretención. Su propuesta combina actividad física con distintas experiencias a lo largo del recorrido.

¿Qué actividades tendrá The Color Run 2026?

Además de los 5 kilómetros, los asistentes podrán disfrutar de DJ en vivo, concursos, regalos y un portal de espuma. El circuito contará con estaciones de color y finalizará con una gran explosión de colores.

La jornada también incluirá stands de las marcas auspiciadoras, donde los participantes podrán encontrar sorpresas y obsequios.

¿Cuánto cuestan las entradas para The Color Run?

Tras agotar su preventa, el evento mantiene disponibles las entradas generales a un valor de $20.000. Cada ticket incluye la polera oficial, un morral, un sachet de polvo de colores y el acceso a la actividad.

Además, quienes paguen con Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline, por lo que se recomienda revisar las condiciones del beneficio antes de realizar la compra.

¿Dónde y cuándo retirar el kit?

Los participantes podrán retirar su kit entre el martes 3 y el sábado 7 de noviembre, en horario continuado de 11:30 a 20:00 horas.

El punto de entrega estará en el stand de The Color Run, ubicado en el cuarto piso del edificio oriente de Mall Parque Arauco. Para recibirlo, será necesario presentar el código QR de la entrada.

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