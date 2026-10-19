Mara Sedini recibió invitación para participar en famoso programa de la TV chilena: rechazó la oferta y explicó el motivo

Mara Sedini reveló que recibió una invitación para participar en Fiebre de Canto, el programa de Chilevisión que reúne a figuras de distintos ámbitos para demostrar sus talentos musicales. Sin embargo, la exvocera del Gobierno de José Antonio Kast decidió no aceptar la propuesta.

En conversación con The Clinic, la actual conductora de Sin Filtros explicó que la decisión responde a sus intereses profesionales. Según señaló, el espacio de talentos no coincide con lo que busca en esta etapa de su carrera.

La inesperada propuesta televisiva que recibió Mara Sedini

“Porque no me interesaba. O sea, fantástico que existan esos programas y haya gente que vaya y disfrute, pero no es lo que yo estoy buscando”, sostuvo al ser consultada por la invitación.

Sedini también reconoció que ha recibido otras ofertas para participar en formatos similares. Pese a ello, aseguró que está conforme con su actual trabajo en el programa de debate político.

“Sin Filtros es un lugar donde me siento cómoda y genero un real aporte al debate político del día de hoy”, afirmó durante la entrevista.

Aunque descartó sumarse al espacio de Chilevisión, la exsecretaria de Estado aclaró que mantiene su interés por el mundo artístico. En ese sentido, recordó su cercanía con disciplinas como el teatro y el canto, que siguen ocupando un lugar importante en su vida.

“El arte es algo que ojalá todas las personas tuvieran en su vida”, expresó. Además, destacó el aporte de estas expresiones para estimular la creatividad y el bienestar personal.

Por último, Sedini manifestó su gusto por la música y dejó abierta la posibilidad de explorar nuevamente esa faceta en el futuro. No obstante, por ahora, sus prioridades profesionales están enfocadas en su actual proyecto televisivo.

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